Gerçek Aslanlar!

Dün akşamın tek tesellisi Galatasaray U19 takımının aldığı galibiyetti. UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid ile Galatasaray karşıya geldi. Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, sarı-kırmızılı gençlerin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Herkesi gururlandıran galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan Süleyman Luş, 55'te penaltıdan Yunus Akgün, 86'da Atalay Yıldırım ve 90. dakikada Işık Arslan kaydetti. Real Madrid U19'un gollerini ise 2'de Armenteros ve 65'te Gutierrez attı. Galatasaray U19'da Yunus Akgün, 90+1. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.

Grupta ilk galibiyetini alan Galatasaray U19, puanını 3'e yükseltirken, ilk mağlubiyetini alan Real Madrid U19 ise 3 puanda kaldı.

SELAMI ÇAKTI

UEFA'nın açtığı soruşturmaya inat, Real Madrid U19 karşısında Galatasaray'ın ilk golünü atan Süleyman Luş asker selamı vermeyi ihmal etmedi.