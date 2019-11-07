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07 Kasım 2019, Perşembe
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Gerçek Aslanlar!

Gerçek Aslanlar!

Aslar sahada dökülürken sarı-kırmızılı gençler, maçında şov yaptı; Real’i mağlup etti

Dün akşamın tek tesellisi takımının aldığı galibiyetti. Gençlik Ligi A Grubu 4. maçında ile Galatasaray karşıya geldi. Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, sarı-kırmızılı gençlerin 'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Herkesi gururlandıran galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan , 55'te penaltıdan , 86'da Atalay Yıldırım ve 90. dakikada Işık Arslan kaydetti. Real Madrid U19'un gollerini ise 2'de Armenteros ve 65'te Gutierrez attı. Galatasaray U19'da Yunus Akgün, 90+1. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.
Grupta ilk galibiyetini alan Galatasaray U19, puanını 3'e yükseltirken, ilk mağlubiyetini alan Real Madrid U19 ise 3 puanda kaldı.

SELAMI ÇAKTI
UEFA'nın açtığı soruşturmaya inat, Real Madrid U19 karşısında Galatasaray'ın ilk golünü atan Süleyman Luş asker selamı vermeyi ihmal etmedi.

  1. 7.11.2019
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