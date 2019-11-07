Her zaman 1 numara!

Süper Lig'de geride kalan 10 haftalık süreçte hedeflediği puanın altında kalan Galatasaray'da Fernando Muslera, performansıyla öne çıkan isim oldu. Uruguaylı kaleci yaptığı kurtarışlarla 10 haftalık süreçte ligde en az gol yiyen kaleci oldu. Muslera, yaptığı 35 kurtarışla da en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yer aldı. Başarılı file bekçisi, ligde geride kalan 10 haftada kalesinde 9 gol gördü. Hücum hattında yaşadığı sıkıntıya rağmen savunmada daha sağlam bir görüntü veren sarı kırmızılılar, Muslera'nın da başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı oldu.

TAKIMINA HAYAT VERDİ

33 yaşındaki kaleci geride kalan haftalarda toplamda 35 kurtarış yaparken maç başına 3.5 ortalama yakaladı. Ligde en fazla kurtarış yapan kaleci Ankaragücü'nden Korcan Çelikay oldu. Korcan 9 maçta 40 kurtarış yaparak Muslera'ya rakip oldu. Sarı-kırmızılı eldiven, birçok maçta takımını ayakta tutan isim oldu. Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i oldukça memnun ederken Muslera bu etkili performansıyla boşuna taraftarların sevgilisi olmadığını ortaya koydu.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİLER

Korcan Çelikay 40 (9 maç)

Silviu Lung 39 (9 maç)

Uğurcan Çakır 37 (10 maç)

Samassa 36 (9 maç)

Fatih Öztürk 35 (9 maç)

Muslera 35 (10 maç)

Stachowiak 34 (10 maç)

Serkan Kırıntılı 31 (9 maç)

Farnolle 27 (10 maç)

Karius 23 (9 maç)

Marafona 23 (10 maç)

Gökhan Akkan 23 (10 maç)

Beto 20 (9 maç)

Altay Bayındır 19 (10 maç)

Mert Günok 17 (10 maç)