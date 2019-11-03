Yeni Elmander

Radamel Falcao'nun yokluğunda 11'e yerleşen Florin Andone beklentileri karşıladı. Sahada her şeyini veren görüntüsüyle taraftarların gönlünü fetheden 26 yaşındaki santrfor, 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmayarak rakibi yıprattı. Takımın eski golcüsü Johan Elmander'e benzetilen Andone takdir topladı. Yaptığı 15 pasta yüzde 100 isabet sağlayan Rumen golcü, 6 ikili mücadele kazanmayı başardı. Çektiği 5 şutta 3 isabet sağlayan Andone, 2 kez de top çalarak tribünden alkış aldı.

ARTIK FORMAYI BIRAKMAZ

Andone'nin, Falcao'nun sakatlığını atlattıktan sonra da kenara gelmeye niyeti yok. Teknik Direktör Fatih Terim'in sahada en çok güvendiği isimlerin başında gelen Rumen golcü, Falcao'nun dönüşünden sonra saha içinde farklı bir pozisyonla görev yapacak. Fatih Terim'in zaman zaman Andone ile Falcao'yu çift santrfor olarak oynatması, bazen de Rumen futbolcuyu kanatlarda kullanması bekleniyor. Andone'un şu anda 2 golü bulunuyor.

ARTIK FALCAO YEDEĞİN OLUR

Andone'nin müthiş performansı taraftarları da coşturdu. Tribünlerden yoğun destek alan Rumen golcü için şu paylaşımlar yapıldı: "Andone müthiş. Pres, hırs, mücadele. Sola geçti, sağa geçti, 90+5 hala pres yapıyor. Tekme yedi, dirsek yedi, darbeler aldı durmadı." "Mücadelesi, hırsı, isteği, isyan edişi ve enerjisi ile bizlere Elmanderi hatırlattı." "Artık Andone'nin yedeği Falcao olur gibime geliyor."