Yeni Elmander
Florin Andone, Galatasaray taraftarlarının “Mücadeleci santrfor” hasretini dindirdi. Hırsıyla gönülleri fetheden Rumen yıldız, İsveçli golcüye benzetiliyor.
Radamel Falcao'nun yokluğunda 11'e yerleşen Florin Andone beklentileri karşıladı. Sahada her şeyini veren görüntüsüyle taraftarların gönlünü fetheden 26 yaşındaki santrfor, 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmayarak rakibi yıprattı. Takımın eski golcüsü Johan Elmander'e benzetilen Andone takdir topladı. Yaptığı 15 pasta yüzde 100 isabet sağlayan Rumen golcü, 6 ikili mücadele kazanmayı başardı. Çektiği 5 şutta 3 isabet sağlayan Andone, 2 kez de top çalarak tribünden alkış aldı.
ARTIK FORMAYI BIRAKMAZ
Andone'nin, Falcao'nun sakatlığını atlattıktan sonra da kenara gelmeye niyeti yok. Teknik Direktör Fatih Terim'in sahada en çok güvendiği isimlerin başında gelen Rumen golcü, Falcao'nun dönüşünden sonra saha içinde farklı bir pozisyonla görev yapacak. Fatih Terim'in zaman zaman Andone ile Falcao'yu çift santrfor olarak oynatması, bazen de Rumen futbolcuyu kanatlarda kullanması bekleniyor. Andone'un şu anda 2 golü bulunuyor.
ARTIK FALCAO YEDEĞİN OLUR
Andone'nin müthiş performansı taraftarları da coşturdu. Tribünlerden yoğun destek alan Rumen golcü için şu paylaşımlar yapıldı: "Andone müthiş. Pres, hırs, mücadele. Sola geçti, sağa geçti, 90+5 hala pres yapıyor. Tekme yedi, dirsek yedi, darbeler aldı durmadı." "Mücadelesi, hırsı, isteği, isyan edişi ve enerjisi ile bizlere Elmanderi hatırlattı." "Artık Andone'nin yedeği Falcao olur gibime geliyor."
- 3.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Yeni Elmander haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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