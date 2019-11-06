İşte Real Madrid-Galatasaray maçı ilk 11'leri
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında İspanyol devi Real Madrid karşısına çıkıyor. Grupta oynadığı ilk 3 mücadelede galibiyeti bulamayan Cimbom, İspanya'da bu kötü seriyi bozmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki ekibinde kadroları merakla bekleniyordu. İşte Real Madrid - Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri.
MAÇ ÖNCESİ RAKAMLAR
#Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
#Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.
#Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu.
#Şampiyonlar Ligi'nde 28 galibiyet alırken, 57 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi.
#Terim ile 75 Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda 30 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.