İşte Real Madrid-Galatasaray maçı ilk 11'leri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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İşte Real Madrid-Galatasaray maçı ilk 11'leri

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında İspanyol devi Real Madrid karşısına çıkıyor. Grupta oynadığı ilk 3 mücadelede galibiyeti bulamayan Cimbom, İspanya'da bu kötü seriyi bozmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki ekibinde kadroları merakla bekleniyordu. İşte Real Madrid - Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri.

6 Kasım 2019 Çarşamba 21:47 Güncelleme: 06.11.2019 21:50
İşte Real Madrid-Galatasaray maçı ilk 11'leri

Galatasaray bugün yine tarihinin en önemli karşılaşmalarından birisine çıkacak. Son iki yılın şampiyonu olan ancak bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak ve Şampiyonlar Ligi'nde tamam ya da devam maçına çıkıyor.

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İşte Real Madrid-Galatasaray maçı ilk 11'leri

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman Zwayer'in yöneteceği karşılaşma, 23.00'te başlayacak. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

İşte Real Madrid-Galatasaray maçı ilk 11'leri

MAÇ ÖNCESİ RAKAMLAR

#Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

#Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

#Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu.

#Şampiyonlar Ligi'nde 28 galibiyet alırken, 57 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi.

#Terim ile 75 Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda 30 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.

İşte Real Madrid-Galatasaray maçı ilk 11'leri

BİLET TALEBİ GERİ ÇEVRİLDİ

Galatasaray taraftarları, bugünkü karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayacak. 3 bin sarı-kırmızılı sporsever, 81 bin kapasiteli Estadio Santiago Bernabeu'da yerlerini alacak.

İşte Real Madrid-Galatasaray maçı ilk 11'leri

İŞTE REAL MADRID - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

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