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Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim o isme kapıyı gösterdi
Son yılların en kötü performansını sergileyen Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. Birçok isimle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da yeni isimler de kadroya dahil edilecek. İşte Galatasaray'ın yeni yol haritası...
6 Kasım 2019 Çarşamba 16:57
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Bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
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Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan yönetim, transferler bitirmek için kolları sıvadı.
FATİH TERİM, KANAT OYUNCUSU İSTEDİ
ÇaykurRizespor galibiyetiyle morallenen Galatasaray, şimdiden devre arası için çalışmalara başladı.
Bu sezon kanatlardan beklediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, hızlı ve skorer bir kanat oyuncu transferi için yönetime raporunu sundu.
KENAN KARAMAN LİSTEYE GİRDİ
A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Karaman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in listesine girdi.