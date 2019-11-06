Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim o isme kapıyı gösterdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim o isme kapıyı gösterdi

Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim o isme kapıyı gösterdi

Son yılların en kötü performansını sergileyen Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. Birçok isimle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da yeni isimler de kadroya dahil edilecek. İşte Galatasaray'ın yeni yol haritası...

6 Kasım 2019 Çarşamba 16:57
Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim o isme kapıyı gösterdi

Bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim o isme kapıyı gösterdi

Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan yönetim, transferler bitirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim o isme kapıyı gösterdi

FATİH TERİM, KANAT OYUNCUSU İSTEDİ

Çaykur Rizespor galibiyetiyle morallenen Galatasaray, şimdiden devre arası için çalışmalara başladı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim o isme kapıyı gösterdi

Bu sezon kanatlardan beklediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, hızlı ve skorer bir kanat oyuncu transferi için yönetime raporunu sundu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim o isme kapıyı gösterdi

KENAN KARAMAN LİSTEYE GİRDİ

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Karaman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in listesine girdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN