Galatasaray'ın Real Madrid kadrosu belli oldu!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Real Madrid'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Radamel Falcao, Real Madrid maçı öncesi son idmana katılmamıştı. Kolombiyalı yıldızın özel program dahilinde çalıştığı öğrenildi. Galatasaray'da Radamel Falcao, Real Madrid maçı kadrosuna dahil edilmedi. İşte Galatasaray'ın Real Madrid kafilesi...
Galatasaray, Real Madrid'le kritik maçta karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi sarı-kırmızılıların kadrosu belli oldu.
FALCAO'DAN KÖTÜ HABER GELDİ
Takımla birlikte çalışmalara katılmayan Radamel Falcao, özel program dahilinde çalıştı. Tedavisi tamamlanan ve güçlendirme çalışmaları yapan Radamel Falcao, Sivasspor maçında forma giyememişti. Galatasaray'da Radamel Falcao, Real Madrid maçı kadrosuna dahil edilmedi.
GALATASARAY'IN REAL MADRID MAÇI KADROSU
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
- 21.10.2019
- Güncelleme: 21.10.2019 23:34
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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