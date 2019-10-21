Galatasaray'ın Real Madrid kadrosu belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın Real Madrid kadrosu belli oldu!

'ın kadrosu belli oldu!

Galatasaray'ın Real Madrid kadrosu belli oldu!

, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında 'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan , Real Madrid maçı öncesi son idmana katılmamıştı. Kolombiyalı yıldızın özel program dahilinde çalıştığı öğrenildi. Galatasaray'da Radamel Falcao, Real Madrid maçı kadrosuna dahil edilmedi. İşte Galatasaray'ın Real Madrid kafilesi...

, 'le kritik maçta karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi sarı-kırmızılıların kadrosu belli oldu.

FALCAO'DAN KÖTÜ HABER GELDİ
Takımla birlikte çalışmalara katılmayan , özel program dahilinde çalıştı. Tedavisi tamamlanan ve güçlendirme çalışmaları yapan Radamel Falcao, maçında forma giyememişti. Galatasaray'da Radamel Falcao, Real Madrid maçı kadrosuna dahil edilmedi.

GALATASARAY'IN REAL MADRID MAÇI KADROSU
, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, , , Younes Belhanda, , , , Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

  1. 21.10.2019
  2. Güncelleme: 21.10.2019 23:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın Real Madrid kadrosu belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN