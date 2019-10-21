Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Salı günü dünya devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Maçtan önce eflatun-beyazlıların yıldız futbolcusu Sergio Ramos basın mensuplarının karşısına geçti. İşte İspanyol yıldızın Galatasaray maçı ile ilgili sözleri ve Falcao yorumu...
21 Ekim 2019 Pazartesi 19:17
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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Sergio Ramos'tan samimi Falcao açıklamaları geldi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan RealMadrid'deSergioRamos basın mensuplarının karşısına çıktı.
Galatasaray maçı ile ilgili konuşan İspanyol yıldız daha önce birçok kez rakip olduğu Kolombiyalı golcü Falcao ile ilgili de konuştu.
İşte Ramos'un açıklamalarından satır başları...
SergioRamos: Kesinlikle tecrübeli bir takımız, kazanmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız.
Kötü sonuçlar aldık son zamanlarda. Bu maçı çıkış olarak görüyoruz. Kazanıp yükselişe geçmek istiyoruz.