Sergio Ramos'tan flaş Falcao açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Sergio Ramos'tan flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Salı günü dünya devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Maçtan önce eflatun-beyazlıların yıldız futbolcusu Sergio Ramos basın mensuplarının karşısına geçti. İşte İspanyol yıldızın Galatasaray maçı ile ilgili sözleri ve Falcao yorumu...
21 Ekim 2019 Pazartesi 19:17
Sergio Ramos'tan flaş Falcao açıklaması!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Sergio Ramos'tan samimi Falcao açıklamaları geldi.

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Sergio Ramos'tan flaş Falcao açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Sergio Ramos basın mensuplarının karşısına çıktı.

Sergio Ramos'tan flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray maçı ile ilgili konuşan İspanyol yıldız daha önce birçok kez rakip olduğu Kolombiyalı golcü Falcao ile ilgili de konuştu.

İşte Ramos'un açıklamalarından satır başları...

Sergio Ramos'tan flaş Falcao açıklaması!

Sergio Ramos: Kesinlikle tecrübeli bir takımız, kazanmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız.

Sergio Ramos'tan flaş Falcao açıklaması!

Kötü sonuçlar aldık son zamanlarda. Bu maçı çıkış olarak görüyoruz. Kazanıp yükselişe geçmek istiyoruz.

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