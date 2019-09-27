Galatasaray maçı öncesi PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) sakatlığı geçen oyuncular Kylian Mbappe ve Mauro Icardi, yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna alındı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) sakatlığı geçen oyuncular Kylian Mbappe ve Mauro Icardi, yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna alındı.
PSG Kulübü, yarın deplasmanda Bordeaux ile yapılacak maçın kadrosunu açıkladı.
PSG'nin 25 Ağustos'ta Toulouse'u 4-0 yendiği maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe ve 19 Eylül'de kasık sakatlığı yaşayan Icardi, sakatlıklarının ardından ilk defa maç kadrosunda yer aldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.
- 27.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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