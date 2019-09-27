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27 Eylül 2019, Cuma
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maçı öncesi 'de Mbappe ve Icardi iyileşti

Galatasaray maçı öncesi PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti

'ın A Grubu'ndaki rakiplerinden Saint-Germain'de () sakatlığı geçen oyuncular ve , yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna alındı.

'ın A Grubu'ndaki rakiplerinden Saint-Germain'de () sakatlığı geçen oyuncular ve , yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna alındı.

PSG Kulübü, yarın deplasmanda Bordeaux ile yapılacak maçın kadrosunu açıkladı.

PSG'nin 25 Ağustos'ta Toulouse'u 4-0 yendiği maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe ve 19 Eylül'de kasık sakatlığı yaşayan Icardi, sakatlıklarının ardından ilk defa maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.

  1. 27.09.2019
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