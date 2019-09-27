Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'dan 'Hacklendik ve Babel paylaşımı!

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. İki takım da hazırlıklarını neredeyse tamamlarken Galatasaray cephesinden bir son dakika duyurusu geldi. Sarı kırmızılılar, derbi öncesi Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklama kısa sürede diğer sosyal paylaşım sitelerinde ve özellikle Twitter'da en popüler konular arasına girdi.

Galatasaray Instagram hesabının story (hikaye) bölümünden "Hesabımız hacklendi" açıklamasında bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Daha sonra ise bu konu açığa çıktı ve Galatasaray'ın bu paylaşımının altında bir sürpriz olduğu ortaya çıktı... Sarı kırmızılılar yeni bir paylaşım daha yaparak Ryan Babel resmiyle "Bunu bekliyor muydunuz?" şeklinde story attı.

İŞTE SARI KIRMIZILILARIN İKİNCİ PAYLAŞIMI: