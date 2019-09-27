Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'dan 'Hacklendik ve Babel paylaşımı!
Süper Lig'in 6. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray Instagram hesabından hacklendiğini açıkladı. Haber kısa sürede sosyal medyada yayılırken Twitter'da en popüler konular arasına girdi. Galatasaray'ın Instagram'ın story (hikaye) bölümünden yaptığı paylaşımda "Hesabımız hacklendi" ifadeleri yer aldı. Bu konu birkaç dakika sonra aydınlatıldı. Galatasaray'ın bu paylaşımının altında meğer taraftarlara küçük bir sürpriz yapmak varmış... Sarı kırmızılılar yeni bir paylaşım daha yaparak Ryan Babel resmiyle "Bunu bekliyor muydunuz?" şeklinde story attı.
Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. İki takım da hazırlıklarını neredeyse tamamlarken Galatasaray cephesinden bir son dakika duyurusu geldi. Sarı kırmızılılar, derbi öncesi Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklama kısa sürede diğer sosyal paylaşım sitelerinde ve özellikle Twitter'da en popüler konular arasına girdi.
Galatasaray Instagram hesabının story (hikaye) bölümünden "Hesabımız hacklendi" açıklamasında bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Daha sonra ise bu konu açığa çıktı ve Galatasaray'ın bu paylaşımının altında bir sürpriz olduğu ortaya çıktı... Sarı kırmızılılar yeni bir paylaşım daha yaparak Ryan Babel resmiyle "Bunu bekliyor muydunuz?" şeklinde story attı.
İŞTE SARI KIRMIZILILARIN İKİNCİ PAYLAŞIMI:
- 27.09.2019
- Güncelleme: 27.09.2019 17:37
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'dan 'Hacklendik ve Babel paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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