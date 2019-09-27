Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'dan 'Hacklendik ve Babel paylaşımı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
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derbisi öncesi 'dan 'Hacklendik ve Babel paylaşımı!

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'dan 'Hacklendik ve Babel paylaşımı!

'in 6. haftasında evinde 'yi ağırlayacak olan hesabından hacklendiğini açıkladı. Haber kısa sürede sosyal medyada yayılırken Twitter'da en popüler konular arasına girdi. Galatasaray'ın Instagram'ın story (hikaye) bölümünden yaptığı paylaşımda "Hesabımız hacklendi" ifadeleri yer aldı. Bu konu birkaç dakika sonra aydınlatıldı. Galatasaray'ın bu paylaşımının altında meğer taraftarlara küçük bir sürpriz yapmak varmış... Sarı kırmızılılar yeni bir paylaşım daha yaparak Ryan Babel resmiyle "Bunu bekliyor muydunuz?" şeklinde story attı.

'in 6. hafta karşılaşmasında ile derbide kozlarını paylaşacak. İki takım da hazırlıklarını neredeyse tamamlarken Galatasaray cephesinden bir son dakika duyurusu geldi. Sarı kırmızılılar, derbi öncesi hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklama kısa sürede diğer sosyal paylaşım sitelerinde ve özellikle Twitter'da en popüler konular arasına girdi.

Galatasaray Instagram hesabının story (hikaye) bölümünden "Hesabımız hacklendi" açıklamasında bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Daha sonra ise bu konu açığa çıktı ve Galatasaray'ın bu paylaşımının altında bir sürpriz olduğu ortaya çıktı... Sarı kırmızılılar yeni bir paylaşım daha yaparak Ryan Babel resmiyle "Bunu bekliyor muydunuz?" şeklinde story attı.

İŞTE SARI KIRMIZILILARIN İKİNCİ PAYLAŞIMI:

  1. 27.09.2019
  2. Güncelleme: 27.09.2019 17:37
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