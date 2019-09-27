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27 Eylül 2019, Cuma
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'dan Fenerbahçelileri çıldırtan !

Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım!

2011-2012 sezonunda 'a transfer olan ve 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten , sosyal medyada yine olay bir paylaşıma imza attı.

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda -Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak.

Kazandığı kupalar ve gösterdiği performansla hem Galatasaray tarihine geçen hem de taraftarların kalbinde yuva kuran , dev öncesi hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

2014 yılında oynanan bir derbide Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi sonrasında yaptığı hareketi paylaşan Melo, altına "Herkes Yerini ve Rütbesini Bilsin #enbuyukcimbom #feneraglama " notunu düştü.

İşte o :

  1. 27.09.2019
  2. Güncelleme: 27.09.2019 22:04
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