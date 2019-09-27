Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım!
2011-2012 sezonunda Galatasaray'a transfer olan ve 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten Felipe Melo, sosyal medyada yine olay bir paylaşıma imza attı.
Süper Lig'in 6. haftasında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak.
Kazandığı kupalar ve gösterdiği performansla hem Galatasaray tarihine geçen hem de taraftarların kalbinde yuva kuran Felipe Melo, dev derbi öncesi sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu.
2014 yılında oynanan bir derbide Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi sonrasında yaptığı hareketi paylaşan Melo, altına "Herkes Yerini ve Rütbesini Bilsin #enbuyukcimbom #feneraglama " notunu düştü.
İşte o paylaşım:
- 27.09.2019
- Güncelleme: 27.09.2019 22:04
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
-
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.