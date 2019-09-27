Altay Bayındır 6-0'ı unutmak istiyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
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Altay Bayındır 6-0'ı unutmak istiyor!

Süper Lig'de nefesler tutuldu, tüm gözler Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-Lacivertliler 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbiye özel olarak hazırlanıyor. Kulüp çalışanlarını dahi antrenmanlara sokmayan teknik direktör Ersun Yanal, kaleci Altay Bayındır ile de özel olarak ilgileniyor...
27 Eylül 2019 Cuma 10:00
Altay Bayındır 6-0'ı unutmak istiyor!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altay Bayındır 6-0'ı unutmak istiyor!

Ersun Yanal tüm planlamalarını da galibiyet üzerine yapıyor. Kanarya dünkü antrenmanın ilk bölümünü basına açmıştı.

Altay Bayındır 6-0'ı unutmak istiyor!

Ancak sonrasında Samandıra, kapılarını dış dünyaya kapattı. Öyle ki Yanal, kulüp çalışanlarını bile idmanın yapıldığı sahadan uzaklaştırdı.

Altay Bayındır 6-0'ı unutmak istiyor!

Teknik ekip ve oyuncular dışında sadece idari menacer Volkan Ballı ile sportif direktör Damien Comolli kaldı.

Altay Bayındır 6-0'ı unutmak istiyor!

KAMERAYLA KAYIT
Ersun Yanal'ın bu kadar titiz davranmasının nedeni, antrenmanın bu bölümünde Galatasaray'ı yıkacak stratejiyi uygulayacak olmasıydı.

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