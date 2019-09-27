Süper Lig'de nefesler tutuldu, tüm gözler Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-Lacivertliler 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbiye özel olarak hazırlanıyor. Kulüp çalışanlarını dahi antrenmanlara sokmayan teknik direktör Ersun Yanal, kaleci Altay Bayındır ile de özel olarak ilgileniyor...
27 Eylül 2019 Cuma 10:00
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal tüm planlamalarını da galibiyet üzerine yapıyor. Kanarya dünkü antrenmanın ilk bölümünü basına açmıştı.
Ancak sonrasında Samandıra, kapılarını dış dünyaya kapattı. Öyle ki Yanal, kulüp çalışanlarını bile idmanın yapıldığı sahadan uzaklaştırdı.
Teknik ekip ve oyuncular dışında sadece idari menacer Volkan Ballı ile sportif direktör Damien Comolli kaldı.
KAMERAYLA KAYIT Ersun Yanal'ın bu kadar titiz davranmasının nedeni, antrenmanın bu bölümünde Galatasaray'ı yıkacak stratejiyi uygulayacak olmasıydı.