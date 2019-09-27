Altay Bayındır 6-0'ı unutmak istiyor!

Süper Lig'de nefesler tutuldu, tüm gözler Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-Lacivertliler 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbiye özel olarak hazırlanıyor. Kulüp çalışanlarını dahi antrenmanlara sokmayan teknik direktör Ersun Yanal, kaleci Altay Bayındır ile de özel olarak ilgileniyor...

27 Eylül 2019 Cuma 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





