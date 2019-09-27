Her şey bir anda değişti! Fenerbahçe ve Sergen Yalçın...

Fenerbahçe'de şu an konuşulan tek konu derbi! İki takım da zafer için sahada yer alacak ve maç öncesi birçok konuda iki takıma dair incelemeler yapıldıkça özel notlar gelmeye devam ediyor... Bu kapsamda Fenerbahçe'de, Galatasaray karşısında ilk 11'de forma giyme ihtimali yüksek olan farklı 4 ismin bir dönem takımdan veya futboldan kopma noktasına gelmiş olması dikkat çekiyor. Ve Sergen Yalçın faktörü de öne çıkan diğer önemli bir detay...