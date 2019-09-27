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Her şey bir anda değişti! Fenerbahçe ve Sergen Yalçın...
Fenerbahçe'de şu an konuşulan tek konu derbi! İki takım da zafer için sahada yer alacak ve maç öncesi birçok konuda iki takıma dair incelemeler yapıldıkça özel notlar gelmeye devam ediyor... Bu kapsamda Fenerbahçe'de, Galatasaray karşısında ilk 11'de forma giyme ihtimali yüksek olan farklı 4 ismin bir dönem takımdan veya futboldan kopma noktasına gelmiş olması dikkat çekiyor. Ve Sergen Yalçın faktörü de öne çıkan diğer önemli bir detay...
27 Eylül 2019 Cuma 09:50
Güncelleme: 27.09.2019 10:06
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Türkiye'nin gözü bu haftaki dev randevuda... İki ezeli rakip de birbirlerine üstünlük sağlamak adına çalışmalarındaki tempoyu yükseltti.
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Sarı lacivertlilerde şu ana dek kaptan Emre Belözoğlu, Max Kruse ve Vedat Muriç öncü rolleri üstlendi.
Dev karşılaşmada ise; camiaya teknik direktör Ersun Yanal tarafından kazandırılan ve şimdilerde hocanın elini güçlendiren 'kare as'ın damga vurması bekleniyor.
NABIL DIRAR (5 MAÇ, 450 DAKİKA, 2 GOL):
Ersun Yanal göreve geldiğinde kadro dışıydı. Yanal, oyuncusuyla özel görüşmeler yaptı. Ondan faydalanmak istediğinin altını iyice çizdi.
Dirar takıma döndü belki ama Audi Cup'taki Bayern Münih maçında tepkiler sonrası oyundan çıkmak istedi.