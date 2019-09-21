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21 Eylül 2019, Cumartesi
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A Grubu sınıfta kaldı

A Grubu sınıfta kaldı

'nde ilk maçların tamamlanmasının ardından takımların koşu mesafeleri de belli oldu. 'ndeki temsilcimiz Galatasaray, haftanın en az koşan takımlarından biri olurken en az koşan 5 takımdan 4'ü A Grubu'ndan çıktı.

'nde ilk maçların tamamlanmasının ardından takımların koşu mesafeleri de belli oldu. 'ndeki temsilcimiz Galatasaray, haftanın en az koşan takımlarından biri olurken en az koşan 5 takımdan 4'ü A Grubu'ndan çıktı. Özellikle ve 'in koşu mesafeleri dikkat çekti. PSG'nin 3-0 kazandığı Real Madrid maçında İspanyol ekibi yalnızca 80.5 km koşu mesafesiyle maçı tamamladı ve haftanın en az koşan takımı oldu. deplasmanından 1 puanla ayrılan Galatasaray 102.4 koşarken 103.4 mesafe koşan Belçika ekibi de en az koşanlar arasında kendine yer buldu.

LEVERKUSEN'E BİRİNCİLİK YETMEDİ
Devler Ligi'nde ilk maçların tamamlanmasının ardından koşu mesafelerinde öne çıkan takım oldu. Alman ekibi 118.2 km koşsa da sahasında 'ya 2-1 mağlup oldu. Rus ekibi de toplamda 111.8 km koştu. Leverkusen'in ardından , Salzburg, ve Leipzig de haftanın en çok koşan takımları oldular.

  1. 21.9.2019
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