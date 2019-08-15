Monaco Falcao için Galatasaray'dan 5 milyon Euro isteyecek
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Radamel Falcao'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün oyuncunun kulübü ile sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunduğunu açıklayan Fransız basını, bugün de müzakerelerin olumsuz yönde ilerlediğini duyurdu. Ayrıca Monaco'nun Falcao için Galatasaray'dan talep edeceği miktarı açıkladılar. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaraylı taraftarların heyecanla beklediği Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
L'Equipe gazetesinin dün duyurduğu, "Falcao Monaco ile sözleşme uzatmak için görüşüyor" haberinin ardından aynı gazete bugün görüşmelerin olumsuz yönde ilerlediğini bildirdi. Falcao'nun Fransız kulübü yöneticilerine takımdan ayrılmak istediğini ilettiği ifade edildi.
Bu durumda yeni bir golcü arayışına giren Monaco'nun, Falcao transferi için Galatasaray'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli talep edeceği bildirildi. Kolombiyalı yıldızın sözleşmesi 2020'de sona eriyor.
- 15.08.2019
- Güncelleme: 15.08.2019 17:50
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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