Monaco Falcao için Galatasaray'dan 5 milyon Euro isteyecek

Galatasaraylı taraftarların heyecanla beklediği Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

L'Equipe gazetesinin dün duyurduğu, "Falcao Monaco ile sözleşme uzatmak için görüşüyor" haberinin ardından aynı gazete bugün görüşmelerin olumsuz yönde ilerlediğini bildirdi. Falcao'nun Fransız kulübü yöneticilerine takımdan ayrılmak istediğini ilettiği ifade edildi.

Bu durumda yeni bir golcü arayışına giren Monaco'nun, Falcao transferi için Galatasaray'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli talep edeceği bildirildi. Kolombiyalı yıldızın sözleşmesi 2020'de sona eriyor.