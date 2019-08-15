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15 Ağustos 2019, Perşembe
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Monaco Falcao için 'dan 5 milyon Euro isteyecek

Monaco Falcao için Galatasaray'dan 5 milyon Euro isteyecek

'ın uzun süredir gündeminde olan 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün oyuncunun kulübü ile sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunduğunu açıklayan Fransız basını, bugün de müzakerelerin olumsuz yönde ilerlediğini duyurdu. Ayrıca Monaco'nun Falcao için Galatasaray'dan talep edeceği miktarı açıkladılar. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaraylı taraftarların heyecanla beklediği Kolombiyalı futbolcu 'nun transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

L'Equipe gazetesinin dün duyurduğu, "Falcao Monaco ile sözleşme uzatmak için görüşüyor" haberinin ardından aynı gazete bugün görüşmelerin olumsuz yönde ilerlediğini bildirdi. Falcao'nun Fransız kulübü yöneticilerine takımdan ayrılmak istediğini ilettiği ifade edildi.

Bu durumda yeni bir golcü arayışına giren Monaco'nun, Falcao transferi için 'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli talep edeceği bildirildi. Kolombiyalı yıldızın sözleşmesi 2020'de sona eriyor.

  1. 15.08.2019
  2. Güncelleme: 15.08.2019 17:50
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