Galatasaray'a haciz şoku! İşte el konulan gelirler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray'a haciz şoku! İşte el konulan gelirler

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, haciz şoku yaşanıyor. Eski başkan Dursun Özbek, 8 milyon TL'lik alacağı için kulübe haciz gönderdi. İşte Özbek'in haciz koydurduğu Galatasaray'ın GS Store dahil o gelirleri...

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:20 Güncelleme: 12.08.2019 10:40
Galatasaray'a haciz şoku! İşte el konulan gelirler

Dursun Özbek'in avukatı Salih Çelen'in yürüttüğü işlemler sonucunda Sportif A.Ş'deki 5.6 milyon TL değerindeki hisselere haciz geldi.

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Galatasaray'a haciz şoku! İşte el konulan gelirler

8 milyon TL'lik borcun 5.5 milyonu ana para, geri kalanı faiz.

Galatasaray'a haciz şoku! İşte el konulan gelirler

Galatasaray'da 23 Mayıs 2015 ile 20 Ocak 2018 arasında 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek'in kulüpten alacakları için haciz işlemi başlattı.

Galatasaray'a haciz şoku! İşte el konulan gelirler

Özbek'in avukatı Salih Çelen, icra takibi başlattığı 8 milyon TL'lik alacağını hacze çevirdi.

Galatasaray'a haciz şoku! İşte el konulan gelirler

Kulübün bazı tapulu gayrimenkullerine, ortağı olduğu Sportif A.Ş, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş gibi şirketlerdeki hisselerine, Spor Toto, basketbol ve voleybol federasyonlarından alacağı paralara ve Emlak Konut gelirlerine haciz konuldu.

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