Galatasaray'a haciz şoku! İşte el konulan gelirler
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, haciz şoku yaşanıyor. Eski başkan Dursun Özbek, 8 milyon TL'lik alacağı için kulübe haciz gönderdi. İşte Özbek'in haciz koydurduğu Galatasaray'ın GS Store dahil o gelirleri...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:20
Güncelleme: 12.08.2019 10:40
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Dursun Özbek'in avukatı Salih Çelen'in yürüttüğü işlemler sonucunda Sportif A.Ş'deki 5.6 milyon TL değerindeki hisselere haciz geldi.
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8 milyon TL'lik borcun 5.5 milyonu ana para, geri kalanı faiz.
Galatasaray'da 23 Mayıs 2015 ile 20 Ocak 2018 arasında 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek'in kulüpten alacakları için haciz işlemi başlattı.
Özbek'in avukatı Salih Çelen, icra takibi başlattığı 8 milyon TL'lik alacağını hacze çevirdi.
Kulübün bazı tapulu gayrimenkullerine, ortağı olduğu Sportif A.Ş, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş gibi şirketlerdeki hisselerine, Spor Toto, basketbol ve voleybol federasyonlarından alacağı paralara ve Emlak Konut gelirlerine haciz konuldu.