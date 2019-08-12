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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray Falcao transferinde sona geldi

Spor Toto Süper Lig'de yılın en önemli transferine imza atacak olan Galatasaray'ı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Falcao transferini bitirmek üzere Fransa'ya giden Abddurahim Albayrak önümüzdeki günlerde dünya yıldızıyla dönecek. İşte Cimbom'u yakından ilgilendiren gelişme....
12 Ağustos 2019 Pazartesi 07:29
Galatasaray Falcao transferinde sona geldi

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombasını Galatasaray patlatıyor.

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Galatasaray Falcao transferinde sona geldi

Cimbom her konuda anlaşmaya vardığı Falcao transferinde sona geldi.

Galatasaray Falcao transferinde sona geldi

Kolombiyalı yıldızı almak için Fransa'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, önümüzdeki günlerde dünya yıldızını Türkiye'ye getirecek.

Galatasaray Falcao transferinde sona geldi

JARDIM'DEN FALCAO AÇIKLAMASI GELDİ

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Radamel Falcao ile ilgili yeni bir açıklama yapmış ve Ligue 1'in 2. haftasında Metz ile oynayacakları maçta Kolombiyalı oyuncuyu oynatmak istediğini söylemişti.

Galatasaray Falcao transferinde sona geldi

Falcao'yu "takımda olması durumunda" sahaya süreceğini belirten Jardim, "Son 30 metrede daha etkili olmalıyız ve hücumda rakip defanslara etkimizi hissettirmeliyiz. Falcao önümüzdeki hafta oynayacak mı? Evet, eğer hazır olursa ve burada olursa oynayacak" demişti.

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