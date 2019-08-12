Galatasaray Falcao transferinde sona geldi

Falcao'yu "takımda olması durumunda" sahaya süreceğini belirten Jardim, "Son 30 metrede daha etkili olmalıyız ve hücumda rakip defanslara etkimizi hissettirmeliyiz. Falcao önümüzdeki hafta oynayacak mı? Evet, eğer hazır olursa ve burada olursa oynayacak" demişti.