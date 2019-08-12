Kral geliyor! Milyonlarca Galatasaraylı Falcao'yu bekliyor
Galatasaray'da haftalardır heyecanla beklenen an geldi. Milyonlarca Galatasaraylı süper star Falcao'ya kavuşmak için artık saatleri sayıyor. Monaco transfere onay verdi. Cimbom, avukatların sözleşmeye son şeklini vermesinin ardından KAP'a açıklama yapacak.
12 Ağustos 2019 Pazartesi 07:31
Güncelleme: 12.08.2019 07:31
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Galatasaray'da geri sayım başladı. Cimbom'un son bombası Radamel Falcao'da artık sona gelindi. Menajer Ahmet Bulut ile birlikte Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak, başarılı futbolcuyla her konuda anlaştıktan sonra Monaco'yı da ikna etmeyi başardı.
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Artık avukatlar imzalanacak anlaşmaya son şeklini verirken bugün KAP'a bildirim yapılması ve Falcao'nun resmen Galatasaraylı olması bekleniyor.
BAŞINI DÖNDÜRDÜ Albayrak, Falcao ile yaptığı görüşmenin perde arkası da gelmeye başladı. Sempatik yönetici, Falcao'ya G.Saray için ne kadar değerli olduğunu hissettirmek için pek çok jest yaptı.
Oyuncu ve eşini Monte Carlo'nun en şık restoranlarından Robuchon'a davet etti. Ayrıca eşi ve iki kızına hediyeler götürdü.
Albayrak'ın asıl sürprizi ise Falcao'ya oldu. Kolombiyalı golcüye adının yazılı olduğu bir G.Saray forması hediye etti.