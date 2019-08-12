Galatasaray Floransa'da kayıp! Peki kim nasıl oynadı?

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar etkisiz bir görüntü çizdiği maçı 4-1 kaybetti. Peki kim nasıl oynadı? İşte cevabı...

12 Ağustos 2019 Pazartesi 01:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





