Galatasaray Floransa'da kayıp! Peki kim nasıl oynadı?
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar etkisiz bir görüntü çizdiği maçı 4-1 kaybetti. Peki kim nasıl oynadı? İşte cevabı...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 01:46
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Lig yarışına cuma akşamı Denizlispor deplasmanında başlayacak olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı İtalyan temsilcisine 4-1 mağlup oldu.
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Teknik direktör Fatih Terim'in de geçmişte görev yaptığı Floransa ekibiyle oynanan mücadelede tribünlerdeki "Terim sevgisi" ve dostluk görüntüleriyle başladı.
41'de Linnes'in Sottil'i düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Boateng gole çevirdi ve Fiorentina 1-0 öne geçti. 45+1'de Boateng'in pasında Sottil topu ağlara gönderip skoru 2-0 yaptı.
EMRE'NİN İLK GOLÜ Galatasaray, 51. dakikada yeni transferi Emre Mor ile farkı 1'e indirdi. Genç yıldız, Donk'tan aldığı pasta kendine şut açısı yaratıp sert vurdu top kaleci Dragowski'nin yanından ağlara gitti.