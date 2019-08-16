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Ve son şampiyon sahnede! İşte Galatasaray'ın açılış 11'i
Spor Toto Lig'in açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan son şampiyon Galatasaray, Denizli'ye geldi. İşte sezona galibiyetle başlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın muhtemel Denizlispor 11'i.
16 Ağustos 2019 Cuma 03:52
Güncelleme: 16.08.2019 03:52
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Son şampiyon Galatasaray 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu Yukatel Denizlispor karşısında açıyor.
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Karşılaşma saat 20:30'da oynanacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor'a konuk olacak olan Galatasaray dün Çardak Havalimanı'na geldi.
Sarı-kırmızılı ekibi saatler öncesinden havaalanına akın eden çok sayıda Galatasaray taraftarı coşku içerisinde karşıladı.
Galatasaray'da bel fıtığı ameliyatı olan, geçen sezondan sarkan cezası süren Teknik Direktör Fatih Terim, deplasman kafilesinde takımın başında yer alamadı.