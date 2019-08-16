Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti!

Galatasaray transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar son olarak Roma'dan kiralık olarak Nzonzi'yi kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmiş ve taraftarlarını mutlu etmişti. Falcao transferini de bir an önce bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılı kurmaylardan Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut son detayları görüşmek için Monaco'ya gitmişti. Sıcak gelişmelerin yaşandığı bu transferde Falcao'dan da flaş bir hamle geldi. İşte detaylar.
16 Ağustos 2019 Cuma 07:01
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Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao transferi bir türlü çözülemiyor. Her gün farklı bir gelişmenin yaşandığı transferde bu kez Falcao'dan flaş bir hamle geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
L'EQUİPE: MONACO 5 MİLYON EURO İSTİYOR Radamel Falcao ile ilgili süreci yakından takip eden L'Equipe Gazetesi de Kolombiyalı yıldızın, Monaco'yu geri çevirdiğini yazdı.
Fransa'nın ünlü gazetesi, "Falcao, Monaco yöneticileri ile yaptığı görüşme sonrasında da kararını değiştirmedi ve Galatasaray'a gitmek istediğini iletti" ifadesini kullandı.
Haberde, Monaco'nun 5 milyon euro bonservis talep ettiği de aktarıldı.
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