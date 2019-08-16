Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti!

Galatasaray transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar son olarak Roma'dan kiralık olarak Nzonzi'yi kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmiş ve taraftarlarını mutlu etmişti. Falcao transferini de bir an önce bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılı kurmaylardan Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut son detayları görüşmek için Monaco'ya gitmişti. Sıcak gelişmelerin yaşandığı bu transferde Falcao'dan da flaş bir hamle geldi. İşte detaylar.

16 Ağustos 2019 Cuma 07:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





