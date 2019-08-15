Galatasaray'ın gündemindeki isimden kötü haber geldi!

Galatasaray transferde durdurak bilmiyor. Son olarak Steven Nzonzi'yi kadrosuna katarak taraftarını mutlu eden Sarı-Kırmızılı kurmayların sıradaki hedefi bir türlü sonuçlanmayan Radamel Falcao'ya Galatasaray formasını giydirmek. Birçok isimle de temas halinde bulunan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin kadroya katmak istediği bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:24 Güncelleme: 15.08.2019 21:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





