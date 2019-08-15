Galatasaray'ın gündemindeki isimden kötü haber geldi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın gündemindeki isimden kötü haber geldi!

Galatasaray transferde durdurak bilmiyor. Son olarak Steven Nzonzi'yi kadrosuna katarak taraftarını mutlu eden Sarı-Kırmızılı kurmayların sıradaki hedefi bir türlü sonuçlanmayan Radamel Falcao'ya Galatasaray formasını giydirmek. Birçok isimle de temas halinde bulunan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin kadroya katmak istediği bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...
15 Ağustos 2019 Perşembe 21:24 Güncelleme: 15.08.2019 21:24
Galatasaray'ın gündemindeki isimden kötü haber geldi!

Spor Toto Süper Lig'de perde yarın oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçıyla açılıyor.

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Galatasaray'ın gündemindeki isimden kötü haber geldi!

Ligin başlamasına az bir süre kala Süper Lig ekiplere transferde gaza basarken Galatasaray Nzonzi bombasını patlatmıştı.

Galatasaray'ın gündemindeki isimden kötü haber geldi!

Orta saha pozisyonunda görev alan Steven Nzonzi'yi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, bu transferde mutlu sona ulaşarak taraftarlarını sevindirmişti.

Galatasaray'ın gündemindeki isimden kötü haber geldi!

Öte yandan Falcao transferine kilitlenmiş olan Sarı-Kırmızılılar'a, farklı bir isim için kötü haber geldi.

Galatasaray'ın gündemindeki isimden kötü haber geldi!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Joao Mario, La Liga ekiplerinden Sevilla yolunda.

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