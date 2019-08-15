Galatasaray'ın gündemindeki isimden kötü haber geldi!
Galatasaray transferde durdurak bilmiyor. Son olarak Steven Nzonzi'yi kadrosuna katarak taraftarını mutlu eden Sarı-Kırmızılı kurmayların sıradaki hedefi bir türlü sonuçlanmayan Radamel Falcao'ya Galatasaray formasını giydirmek. Birçok isimle de temas halinde bulunan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin kadroya katmak istediği bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...
15 Ağustos 2019 Perşembe 21:24
Güncelleme: 15.08.2019 21:24
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Spor Toto Süper Lig'de perde yarın oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçıyla açılıyor.
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Ligin başlamasına az bir süre kala Süper Lig ekiplere transferde gaza basarken Galatasaray Nzonzi bombasını patlatmıştı.
Orta saha pozisyonunda görev alan Steven Nzonzi'yi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, bu transferde mutlu sona ulaşarak taraftarlarını sevindirmişti.
Öte yandan Falcao transferine kilitlenmiş olan Sarı-Kırmızılılar'a, farklı bir isim için kötü haber geldi.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Joao Mario, La Liga ekiplerinden Sevilla yolunda.