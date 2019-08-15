Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ilk düdük yarın (Cuma) Yukatel Denizlispor ve Galatasaray arasında saat 20:30'da oynanacak mücadele ile çalacak. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig'in ilk haftasında takımlar hangi oyuncularından eksik olarak sahaya çıkacak. İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri.
15 Ağustos 2019 Perşembe 19:10
Güncelleme: 15.08.2019 19:33
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Süper Lig'de ilk düdük yarın çalıyor. Takımlarının yeni transferlerini görmek için sabırsızlanan taraftarlar bu anı heyecanla beklerken bazı takımlarda gelen sakatlık haberleri can sıkıyor. İşte ilk hafta sahada yerini alamayacak o isimler...