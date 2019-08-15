İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
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İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri!

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ilk düdük yarın (Cuma) Yukatel Denizlispor ve Galatasaray arasında saat 20:30'da oynanacak mücadele ile çalacak. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig'in ilk haftasında takımlar hangi oyuncularından eksik olarak sahaya çıkacak. İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri.

15 Ağustos 2019 Perşembe 19:10 Güncelleme: 15.08.2019 19:33
İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri!

Süper Lig'de ilk düdük yarın çalıyor. Takımlarının yeni transferlerini görmek için sabırsızlanan taraftarlar bu anı heyecanla beklerken bazı takımlarda gelen sakatlık haberleri can sıkıyor. İşte ilk hafta sahada yerini alamayacak o isimler...

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İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri!

YUKATEL DENİZLİSPOR

SAKAT: Hadi Sacko

CEZALI: Yok

İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri!

GENÇLERBİRLİĞİ

SAKAT: Sadio Diallo

CEZALI: Taha Cengiz Demirtaş

İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri!

ÇAYKUR RİZESPOR

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri!

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

SAKAT: Artem Kravets, Hasan Hüseyin Acar

CEZALI: Silviu Lung, Miguel Lopes

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