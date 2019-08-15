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Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: Yabancı kuralı...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir; Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk konusu, VAR kayıtlarının yeni sezondan yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yabancı kuralıyla ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
15 Ağustos 2019 Perşembe 12:45
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, özel açıklamalarda bulundu.
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Yabancı kuralından, yayın haklarında yaşanan duruma kadar birçok konuda önemli açıklamalar yapan Nihat Özdemir, "Yabancı kuralında sahaya çıkan yabancı sayısını düşürmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.
"HEDEFİMİZ 2028"
"Biz daima ileriye doğru koşan insanlarız. Hepimiz hedefi Türkiye'yi daha da ileri taşımaktır. Bizim hedefimiz 2028'i almak.
Bunu açık açık UEFA yetkililerine de söyledik. Valimiz, İBB Başkanımız ve Spor Bakanımız Süper Kupa organizasyonu konusunda bize çok yardımcı oldular. TFF Başkanı olarak kendilerine teşekkür ediyorum."
"AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAMIZ GEREKİYOR"
"Avrupa'da gerekli puanları alamazsak UEFA sıralamasında arkamızda olan Hollanda'ya geçilebiliriz. Bu nedenle Avrupa'daki temsilcilerimizin bu yıl başarılı olmalarını diliyorum. Bizim Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak 2 takım göndermemiz gerekiyor."