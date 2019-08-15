Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: Yabancı kuralı... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: Yabancı kuralı...

Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: Yabancı kuralı...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir; Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk konusu, VAR kayıtlarının yeni sezondan yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yabancı kuralıyla ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
15 Ağustos 2019 Perşembe 12:45
Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: Yabancı kuralı...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, özel açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: Yabancı kuralı...

Yabancı kuralından, yayın haklarında yaşanan duruma kadar birçok konuda önemli açıklamalar yapan Nihat Özdemir, "Yabancı kuralında sahaya çıkan yabancı sayısını düşürmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: Yabancı kuralı...

"HEDEFİMİZ 2028"

"Biz daima ileriye doğru koşan insanlarız. Hepimiz hedefi Türkiye'yi daha da ileri taşımaktır. Bizim hedefimiz 2028'i almak.

Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: Yabancı kuralı...

Bunu açık açık UEFA yetkililerine de söyledik. Valimiz, İBB Başkanımız ve Spor Bakanımız Süper Kupa organizasyonu konusunda bize çok yardımcı oldular. TFF Başkanı olarak kendilerine teşekkür ediyorum."

Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: Yabancı kuralı...

"AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Avrupa'da gerekli puanları alamazsak UEFA sıralamasında arkamızda olan Hollanda'ya geçilebiliriz. Bu nedenle Avrupa'daki temsilcilerimizin bu yıl başarılı olmalarını diliyorum. Bizim Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak 2 takım göndermemiz gerekiyor."

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN