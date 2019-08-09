İşte Süper Lig'in en iyi transferleri!

Türkiye'de yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken takımlar bir bir kadrolarına güçlendirmeye devam ediyor. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önemli futbolcuları kadrosuna kattığı bu dönemde, Beşiktaş rakiplerine oranla sessiz kaldı. Obi Mikel transferiyle gündem olan Trabzonspor son olarak kadrosunu Norveçli golcü Sorloth ile güçlendirdi. İşte Süper Lig'in en iyi transferleri...

9 Ağustos 2019 Cuma 17:44 Güncelleme: 09.08.2019 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





