İşte Süper Lig'in en iyi transferleri! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
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Haberler Galeri İşte Süper Lig'in en iyi transferleri!

İşte Süper Lig'in en iyi transferleri!

Türkiye'de yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken takımlar bir bir kadrolarına güçlendirmeye devam ediyor. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önemli futbolcuları kadrosuna kattığı bu dönemde, Beşiktaş rakiplerine oranla sessiz kaldı. Obi Mikel transferiyle gündem olan Trabzonspor son olarak kadrosunu Norveçli golcü Sorloth ile güçlendirdi. İşte Süper Lig'in en iyi transferleri...
9 Ağustos 2019 Cuma 17:44 Güncelleme: 09.08.2019 17:48
İşte Süper Lig'in en iyi transferleri!

Türkiye'de yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, sizler için Süper Lige transfer olan oyuncuların FM 19 özelliklerini derledik. İşte yaz transfer döneminde Süper Lig'de gerçekleştirilen transferlerin FM2019 başlangıç özellikleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig'in en iyi transferleri!
İşte Süper Lig'in en iyi transferleri!
İşte Süper Lig'in en iyi transferleri!
İşte Süper Lig'in en iyi transferleri!
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