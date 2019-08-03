Süper Lig'de ilk 3 hafta maçlarının günü ve saati belli oldu!

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala ilk 3 haftanın maçta maçlarının günü ve saati belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nda perde 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ve Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. İşte detaylar...

3 Ağustos 2019 Cumartesi 18:28 Güncelleme: 03.08.2019 18:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





