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Süper Lig'de ilk 3 hafta maçlarının günü ve saati belli oldu!
Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala ilk 3 haftanın maçta maçlarının günü ve saati belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nda perde 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ve Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. İşte detaylar...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 18:28 Güncelleme: 03.08.2019 18:28
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Ayrıca, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'na yükselmesi ve play-off turu 1. maçının 20 Ağustos Salı gününe planlanması halinde, Yeni Malatyaspor'un 15 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Avrupa Ligi maçı da dikkate alınarak, her iki takıma eşit dinlenme günü sağlanamayacak olması nedeniyle 1. haftada oynanacak Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir müsabakası ileri bir tarihe ertelenecek.
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