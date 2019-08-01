Ezeli rakipten Mahmut Tekdemir bombası! Takasla geliyor... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Ezeli rakipten Mahmut Tekdemir bombası! Takasla geliyor... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin kadrosunda görmeyi çok istediği isimlerden biri olan Mahmut Tekdemir için son dakika... Medipol Başakşehir'in yıldızı için yapılan cazip teklif üzerinde düşünmeye başlayan turuncu mavililerin kararı Fenerbahçe'yi üzebilir. Nitekim gelen bu teklif ezeli rakipten! İşte detaylar...

1 Ağustos 2019 Perşembe 11:26 Güncelleme: 01.08.2019 11:29
Ezeli rakipten Mahmut Tekdemir bombası! Takasla geliyor... Son dakika transfer haberleri

Yeni Fenerbahçe ile 2019-2020 sezonuna damga vurmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde en az 3 transfer daha yapılacağı açıklanmıştı.

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Ezeli rakipten Mahmut Tekdemir bombası! Takasla geliyor... Son dakika transfer haberleri

Orta saha, stoper ve forvet çalışmaları kapsamında yapılan bu operasyondan henüz netice alınamazken sarı lacivertli kurmaylar, yerli piyasasına da büyük önem veriyor.

Ezeli rakipten Mahmut Tekdemir bombası! Takasla geliyor... Son dakika transfer haberleri

Yerli oyuncular arasında Mahmut Tekdemir öne çıkıyor. Nedeni ise oyuncunun hem stoper hem 6 hem de 8 numarada forma giyebilmesi.

Ezeli rakipten Mahmut Tekdemir bombası! Takasla geliyor... Son dakika transfer haberleri

Ancak beklenmedik bir gelişme Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı.

Ezeli rakipten Mahmut Tekdemir bombası! Takasla geliyor... Son dakika transfer haberleri

Takımın eksiklerini raporlamaya devam eden Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin hocası Mahmut Tekdemir'e kancayı attı.

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