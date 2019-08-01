Ezeli rakipten Mahmut Tekdemir bombası! Takasla geliyor... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin kadrosunda görmeyi çok istediği isimlerden biri olan Mahmut Tekdemir için son dakika... Medipol Başakşehir'in yıldızı için yapılan cazip teklif üzerinde düşünmeye başlayan turuncu mavililerin kararı Fenerbahçe'yi üzebilir. Nitekim gelen bu teklif ezeli rakipten! İşte detaylar...