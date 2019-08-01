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Ezeli rakipten Mahmut Tekdemir bombası! Takasla geliyor... Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'nin kadrosunda görmeyi çok istediği isimlerden biri olan Mahmut Tekdemir için son dakika... Medipol Başakşehir'in yıldızı için yapılan cazip teklif üzerinde düşünmeye başlayan turuncu mavililerin kararı Fenerbahçe'yi üzebilir. Nitekim gelen bu teklif ezeli rakipten! İşte detaylar...
1 Ağustos 2019 Perşembe 11:26
Güncelleme: 01.08.2019 11:29
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Yeni Fenerbahçe ile 2019-2020 sezonuna damga vurmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde en az 3 transfer daha yapılacağı açıklanmıştı.
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Orta saha, stoper ve forvet çalışmaları kapsamında yapılan bu operasyondan henüz netice alınamazken sarı lacivertli kurmaylar, yerli piyasasına da büyük önem veriyor.
Yerli oyuncular arasında Mahmut Tekdemir öne çıkıyor. Nedeni ise oyuncunun hem stoper hem 6 hem de 8 numarada forma giyebilmesi.
Ancak beklenmedik bir gelişme Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı.
Takımın eksiklerini raporlamaya devam eden Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin hocası Mahmut Tekdemir'e kancayı attı.