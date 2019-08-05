Galatasaray borçlarını yapılandırdığını KAP'a bildirdi
Galatasaray; Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray; Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklamada;
''Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. ''
Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
- 05.08.2019
- Güncelleme: 05.08.2019 21:09
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Galatasaray borçlarını yapılandırdığını KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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