Galatasaray borçlarını yapılandırdığını KAP'a bildirdi

Galatasaray; Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklamada;

''Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. ''



Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

