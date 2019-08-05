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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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borçlarını yapılandırdığını 'a bildirdi

Galatasaray borçlarını yapılandırdığını KAP'a bildirdi

; , Denizbank ve oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını 'a bildirdi.

; , Denizbank ve oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını 'a bildirdi.

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklamada;

''Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. ''

Hem Kulübümüz hem de Türk için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

  1. 05.08.2019
  2. Güncelleme: 05.08.2019 21:09
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