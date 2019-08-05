Mbaye Diagne Galatasaray'ın elinde kaldı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Mbaye Diagne Galatasaray'ın elinde kaldı!

Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao transferi için yoğun mesai harcanıyor. Kolombiyalı golcünün transferi için Mbaye Diagne'nin satışını bekleyen Galatasaray'a transfer şoku geldi. İşte dev transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika haberleri...
5 Ağustos 2019 Pazartesi 20:12
Mbaye Diagne Galatasaray'ın elinde kaldı!

Galatasaray'a Diagne'den kötü haber geldi.

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Mbaye Diagne Galatasaray'ın elinde kaldı!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadelede edecek olan sarı-kırmızılılar iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

Mbaye Diagne Galatasaray'ın elinde kaldı!

Buna göre çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başladı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından Mbaye Diagne satış listesine konmuştu.

Mbaye Diagne Galatasaray'ın elinde kaldı!

Diagne'yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan bonuslarla birlikte 13 milyon euroya kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bu transferde zarar etmek istemiyor.

Mbaye Diagne Galatasaray'ın elinde kaldı!

Öyle ki Diagne'ye Arabistan Ligi'nden takımların ilgisi olduğu ve anlaşmanın sağlandığı iddia edilmişti.

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