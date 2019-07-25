Misimovic: Galatasaray’da bitirmek isterdim
Galatasaray'ın eski oyuncusu Zvjezdan Misimovic dün sarı- kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampını ziyaret etti. Fatih Terim ile sohbet ederek geçiren Misimovic, daha sonra soruları yanıtladı.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Zvjezdan Misimovic dün sarı- kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampını ziyaret etti. Fatih Terim ile sohbet ederek geçiren Misimovic, daha sonra soruları yanıtladı. Vakit buldukça Galatasaray'ı takip ettiğini ifade eden Misimovic, "Galatasaray'da daha uzun oynamak isterdim. Kariyerimi de sarı-kırmızılı forma altında bitirmek hayalim vardı ama olmadı. Futbolda her şey çok çabuk değişiyor" diye konuştu.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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