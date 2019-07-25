Misimovic: Galatasaray’da bitirmek isterdim - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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Misimovic: ’da bitirmek isterdim

Misimovic: Galatasaray’da bitirmek isterdim

'ın eski oyuncusu dün sarı- kırmızılı ekibin 'daki kampını ziyaret etti. ile sohbet ederek geçiren Misimovic, daha sonra soruları yanıtladı.

'ın eski oyuncusu dün sarı- kırmızılı ekibin 'daki kampını ziyaret etti. ile sohbet ederek geçiren Misimovic, daha sonra soruları yanıtladı. Vakit buldukça Galatasaray'ı takip ettiğini ifade eden Misimovic, "Galatasaray'da daha uzun oynamak isterdim. Kariyerimi de sarı-kırmızılı forma altında bitirmek hayalim vardı ama olmadı. her şey çok çabuk değişiyor" diye konuştu.

  1. 25.7.2019
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