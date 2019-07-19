Afrika Kupası’nda final günü
Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Kupası'nda bugün final heyecanı yaşanacak. Cezayir forması giyen Feghouli ile Senegalli Diagne kupa için kapışacak
- 19.7.2019
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