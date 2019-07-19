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19 Temmuz 2019, Cuma
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’nda final günü

Afrika Kupası’nda final günü

'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 'nda bugün final heyecanı yaşanacak. Cezayir forması giyen Feghouli ile Senegalli Diagne kupa için kapışacak

'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 'nda bugün final heyecanı yaşanacak. Senegal ile Cezayir arasında oynanan karşılaşma 22.00'de Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak. D-Smart'tan naklen yayınlanacak karşılaşmada forması giyen Sofiane Feghouli ve Diagne birbirlerine bu kez rakip olacak. Ayrıca Cezayir'de Slimani, Senegal'de ise Ndiaye, Gassama, Diallo ve Saivet de bulunuyor.
  1. 19.7.2019
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