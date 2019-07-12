Ianis Hagi Genk ile anlaştı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Ianis Hagi Genk ile anlaştı

Genk ile anlaştı

Ianis Hagi Genk ile anlaştı

Adı başta olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan 'nin oğlu 'nin bugün Genk için sağlık kontrolünden geçerek ekibine olacağı belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ligi şampiyonu Racing Genk, transferde önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Het Nieuwsblad ve Derniere Heure'ün haberine göre 'ın efsane futbolcusu 'nin oğlu Belçika ekibine imza atacak.

Transferin 10 milyon Euro karşılığında gerçekleşeceği ifade edilirken, 20 yaşındaki genç yıldızın bugün sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Ianis Hagi'nin adı Ajax, Manchester City ve Barcelona ile de anılıyordu.

Galatasaray Leipzig ile hazırlık maçı yapacak

  1. 12.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ianis Hagi Genk ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN