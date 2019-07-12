Ianis Hagi Genk ile anlaştı
Adı başta Barcelona olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin bugün Genk için sağlık kontrolünden geçerek Belçika ekibine transfer olacağı belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Belçika Ligi şampiyonu Racing Genk, transferde önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Het Nieuwsblad ve Derniere Heure'ün haberine göre Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Belçika ekibine imza atacak.
Transferin 10 milyon Euro karşılığında gerçekleşeceği ifade edilirken, 20 yaşındaki genç yıldızın bugün sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.
Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Ianis Hagi'nin adı Ajax, Manchester City ve Barcelona ile de anılıyordu.
- 12.07.2019
-
Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
-
Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
-
Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Ianis Hagi Genk ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.