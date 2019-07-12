Ianis Hagi Genk ile anlaştı

Belçika Ligi şampiyonu Racing Genk, transferde önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Het Nieuwsblad ve Derniere Heure'ün haberine göre Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Belçika ekibine imza atacak.

Transferin 10 milyon Euro karşılığında gerçekleşeceği ifade edilirken, 20 yaşındaki genç yıldızın bugün sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Ianis Hagi'nin adı Ajax, Manchester City ve Barcelona ile de anılıyordu.