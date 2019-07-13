Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Galatasaray'ı istiyor!

Galatasaray'da transfer girişimleri tam gaz devam ediyor. Birçok isimle yollarını ayırırken yeni isimleri de kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da transfer harekatı Fatih Terim önderliğinde devam ediyor. Transferde Galatasaray'ın peşinde olduğu isimler kadar, Sarı-Kırmızılı formayı giymek isteyen isimlerde var. Edinilen bilgilere göre Galatasaray'da oynamak isteyen ve menajerler aracılığıyla kulübe haber gönderen isimlerden biri de eski bir Beşiktaşlı işte Galatasaray'ın transfer gündeminde yaşanan son gelişmeler. Fotomac.com.tr Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:16 Güncelleme: 13.07.2019 20:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





