Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Galatasaray'ı istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Galatasaray'ı istiyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Galatasaray'ı istiyor!

Galatasaray'da transfer girişimleri tam gaz devam ediyor. Birçok isimle yollarını ayırırken yeni isimleri de kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da transfer harekatı Fatih Terim önderliğinde devam ediyor. Transferde Galatasaray'ın peşinde olduğu isimler kadar, Sarı-Kırmızılı formayı giymek isteyen isimlerde var. Edinilen bilgilere göre Galatasaray'da oynamak isteyen ve menajerler aracılığıyla kulübe haber gönderen isimlerden biri de eski bir Beşiktaşlı işte Galatasaray'ın transfer gündeminde yaşanan son gelişmeler. Fotomac.com.tr Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:16 Güncelleme: 13.07.2019 20:17
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Galatasaray'ı istiyor!

Galatasaray önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadro kurmak için girişimlerini Fatih Terim önderliğinde sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Galatasaray'ı istiyor!

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek 3. kez üste üste kupayı müzesine götürmek istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Galatasaray'ı istiyor!

Transferde şu ana kadar Ryan Babel, Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Emre Mor gibi isimlerle anlaşan Sarı-Kırmızılılar birçok isim için de temaslarına devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Galatasaray'ı istiyor!

Cimbom'un kadrosuna katmak istediği isimlerin yanında Sarı-Kırmızılı formayı giymek isteyen isimlerde menajerler aracılığıyla Galatasaray'ın kapısını çalıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Galatasaray'ı istiyor!

Edinilen bilgilere göre biri eski Beşiktaşlı olmak üzere 2 isimden Galatasaray'da oynamak için haber gönderdi. İşte detaylar...

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