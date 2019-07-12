Resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın alacağı para
UEFA, 2019-2020 sezonundaki organizasyonlarında dağıtılacak primleri resmi internet sitesinden açıkladı. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek olan Galatasaray'ın ayakbastı parası da belli oldu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
12 Temmuz 2019 Cuma 10:19
Güncelleme: 12.07.2019 10:19
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UEFA, 2019/20 sezonunda futbol organizasyonlarında dağıtılacak miktarı resmi internet sitesi üzerinden resmen açıkladı.
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Yapılan açıklamaya göre UEFA'nın Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa içni ayırdığı bütçenin brüt olarak 3.25 milyar Euro olduğu ifade edildi.
Öte yandan tüm futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Şampiyonlar Ligi gelirleri de belli oldu.
Ülkemizi gelecek sezon direkt olarak Devler Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray ve ön elemeyi geçmesi durumunda grup aşamasına katılacak olan Başakşehir'in ayakbastı parası 15.25 milyon Euro olarak belirlendi.
Gruptaki her galibiyete 2.7 milyon Euro verilecekken, beraberlik durumunda ise takımlar 900 bin Euro'nun sahibi olacak.