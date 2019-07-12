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Fenerbahçe'nin Rodrigues transferini Fatih Terim bitirdi! Flaş olay...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in gece geç saatlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen Garry Rodrigues'i reddetti. Terim'in bu kararı sonrası Fenerbahçe'ye imza atan Garry Rodrigues, çubuklu formayı giyecek. İşte Terim'in yıldız ismi transfer etmemesinin sebebi...
12 Temmuz 2019 Cuma 11:20
Güncelleme: 12.07.2019 11:20
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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Garry Rodrigues konusunda artık geri sayıma geçildi.
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Uzunca bir süredir transfere resmi noktayı koymak için uğraş veren sarı-lacivertliler, pürüzleri ortadan kaldırdı.
Bonservisi Suudi Arabistan'ın Al Ittihad kulübünde olan 28 yaşındaki oyuncunun 2 yıllığına kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılacağı bildirildi.
Anlaşma süresinin uzun sürmesinde Rodrigues'in hem eski kulübü Galatasaray'a dönme ihtimalini düşünmesi hem de mevcut kulübü Al Ittihad'la son bir toplantı yapması etken oldu.
Yeşil Burun Adalı futbolcunun, Al Ittihad'ın yeni teknik direktörü Jose Luis Sierra ile bir araya geldiği kaydedildi.