Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Daha önce Muriç, Altay Bayındır ve Deniz Türüç transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler bu kez Bursaspor'un yıldızı için devreye girdi. İşte tüm gelişmeler...

12 Temmuz 2019 Cuma 11:06 Güncelleme: 12.07.2019 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





