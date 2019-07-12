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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya!
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Daha önce Muriç, Altay Bayındır ve Deniz Türüç transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler bu kez Bursaspor'un yıldızı için devreye girdi. İşte tüm gelişmeler...
12 Temmuz 2019 Cuma 11:06
Güncelleme: 12.07.2019 11:06
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Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için kadrolarını güçlendirmek isteyen ezeli rakipler transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
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Birçok transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasray bir yıldız için daha devreye girdi.
Daha önce Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Deniz Türüç transferinde karşı karşıya gelen İstanbul ekipleri, bir kez daha transfer savaşı verecek.
Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği oyuncu için girişimlerini artıran Galatasaray'da transferin bir an önce sonuçlanması hedefleniyor.
Fenerbahçe ise yıldız futbolcuyu eski takım arkadaşlarıyla ikna etmenin planlarını yapıyor. İşte detaylar...