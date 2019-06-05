Fatih Terim'den 'şampiyonluk' vurgulu bayram mesajı
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'den 'şampiyonluk' vurgulu bayram mesajı

Fatih Terim'den 'şampiyonluk' vurgulu bayram mesajı

Terim, hesabından bir bayram mesajı paylaştı. Mesajında sarı-kırmızılı takımın ligde elde ettiği 22. şampiyonluğa vurgu yapan Terim, "Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle . Tekrar iyi bayramlar" ifadelerine yer verdi.

Terim, Ramazan Bayramı sebebiyle hesabından bir mesaj paylaştı. Terim, mesajında 'şampiyonluk' hatırlatmasında da bulundu. Sarı-kırmızılıların, 'de bu sezon elde ettiği 22. şampiyonluğa da değinen deneyimli çalıştırıcı, paylaşımına şu notu düştü:

"Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle ... Tekrar iyi bayramlar.

  1. 06.06.2019
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