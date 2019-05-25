U21 Ligi şampiyonu Galatasaray!
Galatasaray U21 liginde perde kapandı. Son hafta mücadelesinde lider Galatasaray Sivasspor'a konuk olduğu mücadeleden 3 puanı 3 golle alarak şampiyonluğa uzandı.
Galatasaray, U21 34. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu. Lig perdesinin kapandığı mücadelede sarı kırmızılı ekip rakibini 3-0 mağlup ederek U21 Ligi'nde şampiyonluğa uzandı.
Galatasaray'ın gollerini Ahmet Sivri (16), Batuhan Tekin (33) ve Atalay Babacan (42) kaydetti. Sarı-kırmızılılar ligde çıktıkları sonr 5 maçta 3 galibiyet alırken 1 yenilgi almışlardı. Galatasaray, en yakın rakibi Beşiktaş'a 4 puan fark attı.
Galatasaray'ın gollerini 16' Ahmet Sivri, 33' Batuhan Tekin, 42' Atalay Babacan kaydetti.
Galatasaray'ın şampiyon kadrosunda bulunan isimler:
Batuhan Ahmet Şen, Berk Balaban, Boran Güngör, Gökay Güney, Abdussamed Kamuçu, Furkan Korkut, Batuhan Tekin, Bekir Melih Gökçimen, Ercan Şirin, Sefa Özdemir, Ramazan Emirhan Civelek, Alperen Kılıç, Atalay Babacan, Ayhan Tuş, Çekdar Orhan, Ferhan Evren, Metehan Mertöz, Mikail Okyar, Recep Gül, Serkan Sefil, Ahmet Sivri, Mali Karaahmet
- 24.05.2019
- Güncelleme: 25.05.2019 08:07
U21 Ligi şampiyonu Galatasaray! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.