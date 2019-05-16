Akhisar'dan protesto
Akhisarlı oyuncular, hakem kararlarını protesto ederek seremoniye katılmadı.
Ege ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor, maçtaki hakem yönetimine tepki olarak kupa seremonisine çıkmadı. Karşılaşmanın oyuncusu seçilen kaleci Fatih Öztürk, ödülünü aldıktan sonra kimsenin elini sıkmadan soyunma odasına gitti. Fatih Öztürk soyunma odasına giderken Fatih Terim ile kısa bir diyalog yaşadı. Bu sırada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan vekili Abdurrahim Albayrak ve Fernando Muslera kendisini tebrik ettiler. Öte yandan törene çıkmayan Akhisarsporlu futbolcular, daha sonra sahaya geri döndü ve Galatasaraylı futbolcuları tebrik etti. Bu tablo sarı-kırmızılı taraftarlardan da büyük alkış aldı.
Süper Lig'den düşen Akhisar, kupada bu sezon ilk mağlubiyetini G.Saray'dan aldı. Ege ekibi finale gelene kadar 7 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.
ÇILDIRAN LOPES KIZARDI!
Hakem Suat Arslanboğa'nın 76. dakikada Galatasaray lehine verdiği ikinci penaltı kararı, Akhisarlı Miguel Lopes'i çıldırttı. Hakeme şiddetli şekilde itiraz eden ve "Beni at!" şeklinde hareket yapan oyuncu önce ilk sarıyı, ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı... Lopes oyundan çıkarken Galatasaray yedek kulübesinin olduğu bölüme giderek alkışladı.
- 16.5.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Akhisar'dan protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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