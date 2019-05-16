Akhisar'dan protesto

Ege ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor, maçtaki hakem yönetimine tepki olarak kupa seremonisine çıkmadı. Karşılaşmanın oyuncusu seçilen kaleci Fatih Öztürk, ödülünü aldıktan sonra kimsenin elini sıkmadan soyunma odasına gitti. Fatih Öztürk soyunma odasına giderken Fatih Terim ile kısa bir diyalog yaşadı. Bu sırada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan vekili Abdurrahim Albayrak ve Fernando Muslera kendisini tebrik ettiler. Öte yandan törene çıkmayan Akhisarsporlu futbolcular, daha sonra sahaya geri döndü ve Galatasaraylı futbolcuları tebrik etti. Bu tablo sarı-kırmızılı taraftarlardan da büyük alkış aldı.



Süper Lig'den düşen Akhisar, kupada bu sezon ilk mağlubiyetini G.Saray'dan aldı. Ege ekibi finale gelene kadar 7 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.



ÇILDIRAN LOPES KIZARDI!

Hakem Suat Arslanboğa'nın 76. dakikada Galatasaray lehine verdiği ikinci penaltı kararı, Akhisarlı Miguel Lopes'i çıldırttı. Hakeme şiddetli şekilde itiraz eden ve "Beni at!" şeklinde hareket yapan oyuncu önce ilk sarıyı, ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı... Lopes oyundan çıkarken Galatasaray yedek kulübesinin olduğu bölüme giderek alkışladı.