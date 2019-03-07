Pazarını genişletiyor

Galatasaray yönetimi kurumsal organizasyon ve ticari projeler adı altında bir grup kurdu. Yönetim kurulu üyeleri ve profesyoneller bu oluşumun içinde yer alıyor. Ticari projeler üzerinde çalışan bu grup hali hazırda ABD, Çin ve Japonya için proje görüşmeleri yapıyor. Amaç Galatasaray markasını Uzakdoğu'da olduğundan çok daha güçlü hale getirmek...



BİR HAMLE DE DİJİTAL ALANDA

Galatasaray ayrıca dijital telif hakları konusundan 6 kişilik bir telif hakları komisyonu oluşturdu. Dijital platformda, 'Galatasaray' adı, 'logosu' gibi markayı ilgilendiren her paylaşımdan doğan gelir haklarının kulüp hesabına gelir olarak kaydedilmesi amaçlanıyor.