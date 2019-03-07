Pazarını genişletiyor

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Galatasaray yönetimi kurumsal organizasyon ve ticari projeler adı altında bir grup kurdu.
Galatasaray yönetimi kurumsal organizasyon ve ticari projeler adı altında bir grup kurdu. Yönetim kurulu üyeleri ve profesyoneller bu oluşumun içinde yer alıyor. Ticari projeler üzerinde çalışan bu grup hali hazırda ABD, Çin ve Japonya için proje görüşmeleri yapıyor. Amaç Galatasaray markasını Uzakdoğu'da olduğundan çok daha güçlü hale getirmek...
BİR HAMLE DE DİJİTAL ALANDA
Galatasaray ayrıca dijital telif hakları konusundan 6 kişilik bir telif hakları komisyonu oluşturdu. Dijital platformda, 'Galatasaray' adı, 'logosu' gibi markayı ilgilendiren her paylaşımdan doğan gelir haklarının kulüp hesabına gelir olarak kaydedilmesi amaçlanıyor.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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