Galatasaray - Benfica maçını Manzano yönetecek
13 Şubat 2019, Çarşamba
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- maçını Manzano yönetecek

Galatasaray - Benfica maçını Manzano yönetecek

'ın Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynayacağı maçının hakemleri açıklandı.

Stadyumu'nda 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevilla yapacakken, Ricardo De Burgos ve Santiago Jaime Latre ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Yuste olacak.

  1. 12.2.2019 14:23
  2. Güncelleme: 12.2.2019 15:59
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