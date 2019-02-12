Galatasaray - Benfica maçını Manzano yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynayacağı Benfica maçının hakemleri açıklandı.
Türk Telekom Stadyumu'nda 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevilla yapacakken, Ricardo De Burgos ve Santiago Jaime Latre ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Yuste olacak.
- 12.2.2019 14:23
- Güncelleme: 12.2.2019 15:59
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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