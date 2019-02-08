Yıldız golcüden Galatasaray itirafı! - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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Yıldız golcüden Galatasaray itirafı!

Ara transferin son günlerine kadar forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, birçok yıldız futbolcuyu gündemine almıştı. Golcü futbolcudan yaşananlara dair açıklama geldi...
8 Şubat 2019 Cuma, 19:06:04 Güncelleme: 19:09:52
Yıldız golcüden Galatasaray itirafı!

Galatasaray transfer dönemini hareketli geçirirken birçok forvet oyuncuyla yakından ilgilendi.

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Yıldız golcüden Galatasaray itirafı!

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gözdesi haline gelen Wilfried Bony, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Yıldız golcüden Galatasaray itirafı!

Swansea City'de kadro dışı bırakılan Wilfried Bony, yaşanan gelişmelerden sonra Al Arabi kulübüne kiralık olarak yollandı.

Yıldız golcüden Galatasaray itirafı!

Futbol Arena'nın haberinde Fildişi basınına konuştuğu belirtilen Bony, ara transfer döneminde Marsilya ve Galatasaray hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi;

Yıldız golcüden Galatasaray itirafı!

"Bunlar önemli kulüpler fakat bana somut bir şey gelmedi. Yaşananlar sadece gazetelerin başlıklarıydı. Ben sezon sonuna kadar Swansea City'nin oyuncusuyum demiştim ama beni Al Arabi'ye kiraladılar.

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