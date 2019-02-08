Galatasaray'da Trabzonspor maçı 11'i şekillendi! - Fotomaç
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Galatasaray'da Trabzonspor maçı 11'i şekillendi!
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu zorlu maç öncesi Galatasaray'ın 11'i şekilldendi...
8 Şubat 2019 Cuma, 14:48:18
Güncelleme: 14:51:13
Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Galatasaray'ı bu hafta zorlu bir maç bekliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligdeki 22. şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılılar 10 Şubat Pazar günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Medipol Başakşehir'in ardından 33 puanla 2. sırada bulunan Galatasaray için bu maç kritik bir öneme sahip.
Ligde averajla 5. sırada bulunan Trabzonspor'un puanı 33.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 4-0 kazanmıştı.