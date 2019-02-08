Galatasaray'da Trabzonspor maçı 11'i şekillendi! - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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Galatasaray'da Trabzonspor maçı 11'i şekillendi!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu zorlu maç öncesi Galatasaray'ın 11'i şekilldendi...
8 Şubat 2019 Cuma, 14:48:18 Güncelleme: 14:51:13
Galatasaray'da Trabzonspor maçı 11'i şekillendi!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Galatasaray'ı bu hafta zorlu bir maç bekliyor.

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Galatasaray'da Trabzonspor maçı 11'i şekillendi!

Ligdeki 22. şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılılar 10 Şubat Pazar günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı 11'i şekillendi!

Medipol Başakşehir'in ardından 33 puanla 2. sırada bulunan Galatasaray için bu maç kritik bir öneme sahip.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı 11'i şekillendi!

Ligde averajla 5. sırada bulunan Trabzonspor'un puanı 33.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı 11'i şekillendi!

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 4-0 kazanmıştı.

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