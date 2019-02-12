Hıncal Uluç: Galatasaray'ın kazanmasından mutlu olmuyorum

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın kazanmasından mutlu olmuyorum artık. Korkak dediğim Şenol Güneş'in sahaya çıkardığı takıma ve oynattığı futbola bak, bir de oradan buradan toplanmış 11 yabancılı Galatasaray'a bak." ifadelerini kullandı.