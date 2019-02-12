Pauleta'dan Galatasaray-Benfica eşleşmesi yorumu

Portekizli unutulmaz futbolcu Pauleta, UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Galatasaray-Benfica eşleşmesiyle ilgili, "Çok güzel iki maç izleyeceğiz. Turun favorisi yok." dedi.
12 Şubat 2019 Salı 11:51
Güncelleme: 12.02.2019 11:51
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Kariyerini Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) noktalayan Pauleta (Pedro Miguel Carreiro Resendes), Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Benfica eşleşmesini değerlendirdi.
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Galatasaray ve Portekiz ekibi Benfica'nın birbirlerine denk ekipler olduğunu aktaran Pauleta, "Böyle eşleşmelerde favori olmaz. Hem tarih hem de güç açısında birbirlerine benziyorlar. Çok güzel iki maç izleyeceğiz. Turun favorisi yok." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 14 Şubat Perşembe günü yapılacak maçta Galatasaraylı taraftarların İstanbul'da oluşturacağı atmosfere ilişkin Pauleta, şunları kaydetti:
"Benfica çok büyük bir kulüp. Tutkulu tarafların ve baskının önünde oynamaya çok alışık. İstanbul'daki atmosfer Galatasaray için avantaj ancak Benfica'nın bundan etkileneceğini düşünmüyorum."
"MİTROGLOU GERÇEK BİR 9 NUMARA"
Portekiz Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giyen Pauleta, Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou'nun sarı-kırmızılı takıma güç katacağını söyledi.