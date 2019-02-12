Pauleta'dan Galatasaray-Benfica eşleşmesi yorumu

Galatasaray ve Portekiz ekibi Benfica'nın birbirlerine denk ekipler olduğunu aktaran Pauleta, "Böyle eşleşmelerde favori olmaz. Hem tarih hem de güç açısında birbirlerine benziyorlar. Çok güzel iki maç izleyeceğiz. Turun favorisi yok." ifadelerini kullandı.