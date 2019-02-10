Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR'ı Bülent Yıldırım
10 Şubat 2019, Pazar
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- maçının VAR'ı

Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR'ı Bülent Yıldırım

'in 21. haftasında 'ın, bu akşam sahasında ile karşılaşacağı maçın VAR'ı oldu.

, Spor Toto 'in 21. haftasında bu akşam evinde ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise oldu. Yıldırım'a Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.

  1. 10.2.2019 11:49
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