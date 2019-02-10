Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR'ı Bülent Yıldırım
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın, bu akşam sahasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın VAR'ı Bülent Yıldırım oldu.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Bülent Yıldırım oldu. Yıldırım'a TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.
- 10.2.2019 11:49
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR'ı Bülent Yıldırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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