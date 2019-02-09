Galatasaray için rövanş zamanı!

Geçen hafta Alanya ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaratan sarı kırmızılılar, Karadeniz temsilcisini yenip zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Ayrıca ilk yarıdaki 4-0'lık hezimeti unutturmanın peşinde.
9 Şubat 2019 Cumartesi, 23:49:21
Güncelleme: 07:55:26
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GALATASARAY TRABZON KAFA KAFAYA
Galatasaray'ın Trabzon arasındaki 2019'un ilk büyük maçında iki takımın istatistikleri birbirine oldukça yakın.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maç öncesi iki takım arasında sadece 3 puan fark var.
Rakamlara bakıldığında da benzer bir görüntü hakim.
Galatasaray atılan gol, top kesme ve topla oynama gibi istatistiklerde önde...
Trabzonspor ise maç başına şut ve isabet ve top çalmada Galatasaray'ın önünde...