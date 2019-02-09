Galatasaray için rövanş zamanı! - Fotomaç
10 Şubat 2019, Pazar
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Galatasaray için rövanş zamanı!

Geçen hafta Alanya ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaratan sarı kırmızılılar, Karadeniz temsilcisini yenip zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Ayrıca ilk yarıdaki 4-0'lık hezimeti unutturmanın peşinde.

9 Şubat 2019 Cumartesi, 23:49:21 Güncelleme: 07:55:26
Galatasaray için rövanş zamanı!

GALATASARAY TRABZON KAFA KAFAYA

Galatasaray'ın Trabzon arasındaki 2019'un ilk büyük maçında iki takımın istatistikleri birbirine oldukça yakın.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray için rövanş zamanı!

Maç öncesi iki takım arasında sadece 3 puan fark var.

Galatasaray için rövanş zamanı!

Rakamlara bakıldığında da benzer bir görüntü hakim.

Galatasaray için rövanş zamanı!

Galatasaray atılan gol, top kesme ve topla oynama gibi istatistiklerde önde...

Galatasaray için rövanş zamanı!

Trabzonspor ise maç başına şut ve isabet ve top çalmada Galatasaray'ın önünde...

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