Galatasaray'da UEFA şoku! İki maça çıkan yeni transfer... - Fotomaç
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da UEFA şoku! İki maça çıkan yeni transfer...

Galatasaray'ın Standard Liege'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın başı şu sıralar dertte.

9 Şubat 2019 Cumartesi, 13:49:27 Güncelleme: 13:50:44
Galatasaray'da UEFA şoku! İki maça çıkan yeni transfer...

Galatasaray'da gündem yeni transfer Luyindama... Sarı kırmızıları sıkıntıya sokan gelişmenin ayrıntıları ve UEFA kararı şöyle;

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Galatasaray'da UEFA şoku! İki maça çıkan yeni transfer...

Yıldız futbolcunun, eski takımına veda etmek için gittiği Anderlecht maçında rakip takım taraftarlarına küfürlü tezahürat yapmıştı.

Galatasaray'da UEFA şoku! İki maça çıkan yeni transfer...

25 yaşındaki Kongolu stoper, eski takımına veda etmek için gittiği Anderlecht maçında rakip takım taraftarlarına küfretmişti.

Galatasaray'da UEFA şoku! İki maça çıkan yeni transfer...

Belçika basını ise konuyla ilgili olarak Sarı Kırmızılılar'ı endişelendiren bir haber yayımladı.

Galatasaray'da UEFA şoku! İki maça çıkan yeni transfer...

Ülkede yayın yapan RTL televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde Belçikalı savunmacının para cezası ve maçlardan men alabileceği belirtilirken dikkat çeken bir detaya da yer verildi.

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