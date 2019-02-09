Galatasaray'da UEFA şoku! İki maça çıkan yeni transfer... - Fotomaç
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Galatasaray'da UEFA şoku! İki maça çıkan yeni transfer...
Galatasaray'ın Standard Liege'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın başı şu sıralar dertte.
9 Şubat 2019 Cumartesi, 13:49:27
Güncelleme: 13:50:44
Galatasaray'da gündem yeni transfer Luyindama... Sarı kırmızıları sıkıntıya sokan gelişmenin ayrıntıları ve UEFA kararı şöyle;
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız futbolcunun, eski takımına veda etmek için gittiği Anderlecht maçında rakip takım taraftarlarına küfürlü tezahürat yapmıştı.
25 yaşındaki Kongolu stoper, eski takımına veda etmek için gittiği Anderlecht maçında rakip takım taraftarlarına küfretmişti.
Belçika basını ise konuyla ilgili olarak Sarı Kırmızılılar'ı endişelendiren bir haber yayımladı.
Ülkede yayın yapan RTL televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde Belçikalı savunmacının para cezası ve maçlardan men alabileceği belirtilirken dikkat çeken bir detaya da yer verildi.