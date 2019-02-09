Rodallega mı Diagne mi?

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan zorlu müsabakada golcüler sahne alacak. Bir tarafta sarı-kırmızılıların yeni golcüsü Mbaye Diagne, diğer tarafta ise bordo-mavilileri son maçlarda attığı gollerle adeta tek başına sırtlayan Rodallega olacak.

9 Şubat 2019 Cumartesi, 12:42:03 Güncelleme: 12:43:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





