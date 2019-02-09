Rodallega mı Diagne mi? - Fotomaç
09 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Rodallega mı Diagne mi?

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan zorlu müsabakada golcüler sahne alacak. Bir tarafta sarı-kırmızılıların yeni golcüsü Mbaye Diagne, diğer tarafta ise bordo-mavilileri son maçlarda attığı gollerle adeta tek başına sırtlayan Rodallega olacak.
9 Şubat 2019 Cumartesi, 12:42:03 Güncelleme: 12:43:42
Rodallega mı Diagne mi?

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan zorlu müsabakanın sonucu ligin zirvesindeki dengeleri değiştirecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rodallega mı Diagne mi?

Devre arasında yaptığı takviyelerle önemli isimleri bünyesine katarak zirve mücadelesi veren Galatasaray, diğer tarafta ise transfer tahtası kapalı olmasından dolayı transfer yapamayan ve yaşadığı sakatlıklarla kadro derinliğini kaybeden Trabzonspor'un mücadelesinde kilit isimler sahne alacak.

Rodallega mı Diagne mi?

Sarı-kırmızılıların yeni golcüsü Mbaye Diagne, yeni takımıyla ilk kez Trabzonspor müsabakasında forma giymesi bekleniyor.

Rodallega mı Diagne mi?

Eski takımı Kasımpaşa'da, attığı 20 golle 26 puana katkıda bulanan golcü oyuncu, bordo-mavili takım karşısında da yeni takımıyla gol arayacak.

Rodallega mı Diagne mi?

Rodallega ise Trabzonspor'un gol umudu olacak. Bu sezon 10 gol atarak bordo-mavililerin elde ettiği 33 puanın 18'ine katkıda bulunan golcü oyuncu Galatasaray maçında da Karadeniz ekibinin gol umudu olacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN