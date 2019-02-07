Sergen Yalçın: Ozanı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz - Fotomaç
07 Şubat 2019, Perşembe
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Sergen Yalçın: "Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, teknik direktörlük hayatında görev aldığı takımların alt sıralarda yer almasının stresli ve zor sezonlar kendisine yaşattığını söyledi.
7 Şubat 2019 Perşembe, 17:12:57 Güncelleme: 17:14:45
Sergen Yalçın: Ozanı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, teknik direktörlük hayatında görev aldığı takımların alt sıralarda yer almasının stresli ve zor sezonlar kendisine yaşattığını söyledi.

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Sergen Yalçın: Ozanı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz

Yalçın, Cengiz Aydoğan Spor Tesisler'inde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile iyi bir ivme kazandıklarını, ancak ligde henüz çok arzu ettikleri yerde olmadıklarını belirtti.

Sergen Yalçın: Ozanı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz

"Şu anda biz de takım olarak ikinci yarıya iyi başladık. Devre arası iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Ama bu uzun bir süreç. İyi başlangıçlar, bir iki haftalık süreç için iyi, ama bizim için önemli olan bunun devamının gelmesi. Pozisyon olarak iyi bir noktadayız ama kesinleşmiş bir şey yok.

Sergen Yalçın: Ozanı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz

Konumumuz hala riskli bir yerde. Oynayacağımız çok zorlu maçlar var. Şimdi iki tane deplasmana gideceğiz, onlar çok zorlu. Ligin kalanındaki süreç bizim için çok daha zorlu olacak."

Sergen Yalçın: Ozanı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz

"Ama şöyle bir sıkıntımız var. Aldığımız oyuncular çok hazır durumda değil. Onları hazırlamak biraz zaman alacak. Örneğin Sural'ı aldık. Sural bir aydır antrenman yapmamış. Yeni yeni takıma uyum sağlıyor. Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz. 13 aydır futbol oynamamış. Dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz.

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