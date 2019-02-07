Sergen Yalçın: "Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz"

"Şu anda biz de takım olarak ikinci yarıya iyi başladık. Devre arası iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Ama bu uzun bir süreç. İyi başlangıçlar, bir iki haftalık süreç için iyi, ama bizim için önemli olan bunun devamının gelmesi. Pozisyon olarak iyi bir noktadayız ama kesinleşmiş bir şey yok.