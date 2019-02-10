Galatasaray taraftarından 2 koreografi hazırlığı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızlı taraftarlar dev derbi için iki farklı koreografi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
10 Şubat 2019 Pazar, 11:30:23
Güncelleme: 11:30:41
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Yeni transferlerle gelecek için umutlanan Galatasaray taraftarları, pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına damga vurmaya hazırlanıyor.
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Sarı-kırmızılıların kritik maçta iki farklı koreografi yapmayı planladığı bildirildi. Ayrıca Fatih Terim'in acı kaybının anılacağı özel bir hazırlığın da yapıldığı öğrenildi.
Diagne'yi izlemeyi dört gözle bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri dolduracak gibi görünüyor.